Ex-Flamengo, Gerson é vaiado pela torcida do Olympique de Marseille - Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Ex-Flamengo, Gerson é vaiado pela torcida do Olympique de Marseille Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Publicado 20/02/2022 15:52

Rio - Após passar por um período difícil em sua chegada, o meia Gerson, enfim, parece estar adaptado à Europa. Após colecionar boas atuações com a camisa do Olympique de Marselha, o ídolo do Flamengo foi elogiado pelo tradicional jornal francês "L'Equipe".

"Hoje, as críticas são mais raras. O preço da sua transferência, uma das maiores da história do Olympique, é um fardo do qual ele está em vias de se libertar. Conforme as performances se tornam cada vez mais sólidas, o valor agora parece menos proibitivo", disse o veículo.

Gerson deve ser titular do Olympique de Marselha neste domingo. O time de Jorge Sampaoli enfrenta Clermont, às 16h45, pelo Campeonato Francês.