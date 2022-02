Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 20/02/2022 17:38

A relação entre Cristiano Ronaldo e Manchester United está próxima do fim. Segundo o jornal britânico ‘Mirror’, o clube inglês já tomou a decisão e deixará o craque português sair ao final da temporada.

Ronaldo já havia manifestado o interesse de sair caso o time não se classificasse para a próxima Champions League. Atualmente os ‘Red Devils’ ocupam a 4ª colocação da Premier League, com quatro pontos de vantagem para o West Ham.

Ainda de acordo com o jornal, a direção do Manchester apenas ‘exigirá’ que seja o próprio Cristiano Ronaldo que mostre vontade de sair do clube.

Internamente no time inglês vai crescendo a ideia de que trazer o craque português de volta teria sido “um erro” e que os fatores comerciais e publicitários à volta de Ronaldo acabaram por pesar mais do que o rendimento esportivo.