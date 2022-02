Neymar ao lado de Robert Pattison e Zoë Kravitz - Reprodução

Neymar ao lado de Robert Pattison e Zoë KravitzReprodução

Publicado 21/02/2022 16:56

Rio - O atacante do Paris Saint Germain e da Seleção Brasileira, Neymar Júnior, já se declarou fã do Batman (personagem de desenho em quadrinhos da DC Comics) diversas vezes. O astro, inclusive, possui uma estátua em tamanho real do heroi em sua casa. Em um evento realizado nesta segunda-feira (21), o craque teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o "Homem-Morcego".

No evento que ocorreu em Paris, na França, o ator Robert Pattinson, que interpretará Batman em seu próximo filme posou ao lado do camisa 10 do PSG. Além dele, a atriz Zoë Kravitz, que irá interpretar a Mulher-Gato, também se juntou a dupla para o registro da foto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Batman (@thebatman) "O Morcego, a Gata e Neymar Júnior estão em alta velocidade no Batmóvel", publicou a conta oficial do filme no Instagram.

No evento, Neymar se encantou pelo Batmóvel e até brincou, dizendo que iria dar uma volta com o carro do Homem-Morcego

"Vou dar uma volta com o meu possante novo, tá ligado?", disse o astro.

O novo filme do Batman será lançado em todo o mundo no dia três de março. No entanto, o craque do PSG já revelou em seu Instagram que pode assistir ao filme antecipadamente, e até brincou dizendo que era o "rei do spoiler".