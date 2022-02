Flamengo, Fluminense e Vasco aceitam termos do Botafogo para uso do Nilton Santos | Esporte | O Dia

Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/02/2022 17:42

Rio - Na tarde desta segunda-feira (21), em comunicado, o Botafogo divulgou que Flamengo, Fluminense e Vasco aceitaram os novos termos de condição como base do protocolo de uso do Estádio Nilton Santos. A casa do Glorioso tem dois jogos marcados - além do calendário do clube. São eles: Fluminense x Vasco, válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e Flamengo x Resende, no domingo (27), pela mesma rodada.

O novo protocolo foi estudado pela diretoria do Botafogo como parte da reestruturação do clube, valorizando seu ativo e destacando a marca. Os novos termos previnem a parte financeira quanto ao aluguel do estádio, além da proteção contra futuros danos em partidas de rivais.

Em nota, o Botafogo ainda explicou que além do previsto em contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, no que diz respeito a função social do local pela prática esportiva, o Nilton Santos também atua para rentabilizar o m² da área localizada, pelo fato de ser um grande ativo na área de negócios.

Anteriormente, o clube havia paralisado quaisquer negociações pelo uso do estádio para rever o protocolo quando o mesmo fosse cedido aos rivais regionais.