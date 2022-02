Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Dubai - AFP

Novak Djokovic em ação no ATP 500 de DubaiAFP

Publicado 21/02/2022 18:34

O tenista sérvio Novak Djokovic derrotou o jovem italiano Lorenzo Musetti nesta segunda-feira (21), em jogo da primeira rodada do ATP 500 de Dubai, que marcou sua volta às quadras um mês depois de sua deportação da Austrália por não se vacinar contra a covid.

O tenista número um do mundo, que poderia perder o posto se o russo Daniil Medvedev ganhar esta semana o título do ATP 500 de Acapulco (México), venceu Musetti (nº 58) com um duplo 6-3, em sua primeira partida em 2022.



Após quebrar o saque de seu adversário no quarto game, Djokovic mostrou muita solidez no serviço para fechar o primeiro set em 6-3.



Outra quebra no início do segundo set permitiu que o sérvio também controlasse a parcial e, depois de salvar quatro 'break-points', conseguiu uma vantagem de 4-2, que lhe deu tranquilidade para fechar a partida, quebrando novamente o saque do italiano.



As esperanças do sérvio de 34 anos de ganhar em janeiro seu 10º título em Melbourne, e o 21º Grand Slam da carreira, foram por água abaixo depois que as autoridades australianas cancelaram seu visto por não estar vacinado contra a covid-19.



Após vários dias de uma novela judicial, Djokovic foi finalmente obrigado a deixar a Austrália, na véspera do início do primeiro torneio de Grand Slam do ano.



Djokovic, que não jogava uma partida oficial desde que disputou a Copa Davis em dezembro, pôde jogar em Dubai porque a vacinação contra a covid-19 não é um requisito para entrar nos Emirados Árabes Unidos.



Agora, o sérvio enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre o russo Karen Khachanov (nº 26) e o australiano Alex de Miñaur (nº 32), que acontece nesta terça-feira.



Em outra partida disputada hoje, o escocês Andy Murray estreou no ATP 500 de Dubai com uma vitória trabalhosa sobre o australiano Christopher O'Connell em três sets, por 6-7 (4/7), 6-3 e 7-5.



Na próxima rodada, Murray enfrentará o vencedor do confronto entre o italiano Jannik Sinner e o espanhol Alejandro Davidovich.



- Resultados do ATP 500 de Dubai:



Primeira rodada:

Novak Djokovic (SRB) venceu Lorenzo Musetti (ITA), com parciais de 6-3, 6-3

Jiri Vesely (CZE) venceu Marin Cilic (CRO), com parciais de 6-4, 7-6 (7/3)

Taro Daniel (JPN) venceu David Goffin (BEL), com parciais de 6-3, 7-6 (7/5)

Andy Murray (SCO) venceu Christopher O'Connell (AUS), com parciais de 6-7 (4/7), 6-3, 7-5

Filip Krajinovic (SRB) venceu Malek Jaziri (TUN), com parciais de 6-7 (4/7), 6-2, 6-4