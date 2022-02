Luiz Adriano - Cesar Greco/ Palmeiras

Luiz AdrianoCesar Greco/ Palmeiras

Publicado 21/02/2022 18:42

Rio - Na manhã desta segunda-feira (21), a torcida do Palmeiras acordou com mais uma polêmica envolvendo Luiz Adriano, atacante que deixou o Verdão para atuar no futebol turco. O ex-camisa 10 enviou uma mensagem provocativa para uma torcedora por conta da derrota do clube no Mundial.



A assessoria do jogador foi procurada pelo LANCE! e ele preferiu não se manifestar sobre o assunto.

- E aí sem Mundial (emojis de risos) - disse Luiz Adriano.

Revoltadíssima com o fato do Luiz Adriano me mandar mensagem as 4 da manha querendo zoar o time que ele jogou, ainda não satisfeito ME BLOQUEOU não pude nem dar uma resposta pra esse bagre do crlpic.twitter.com/BcN3zyDzsK — Maris (@mari_miiranda1) February 21, 2022

A situação envolvendo o atleta acabou irritando também pessoas importantes relacionadas ao clube, como é o caso de Marlon Góes, dono de canções que embalaram os últimos títulos do Verdão. Após a polêmica, o cantor decidiu retirar a música chamada ‘Hoje tem gol do Luiz Adriano’ de todas as plataformas digitais.

Comunicado:



Em respeito a torcida do @Palmeiras e a o clube, solicitei takedown da música “ Hoje tem gol do Luiz Adriano”de todas as plataformas digitais , e em até 7 dias não estará mais disponível !



Pedimos respeito a torcida do maior campeão nacional do Brasil ! — Marlon Góes (@marlongoes) February 21, 2022

Vale lembrar que Luiz Adriano teve um fim de passagem conturbado no Palmeiras e sua saída foi oficializada em janeiro deste ano. Após outras polêmicas envolvendo o jogador e a torcida alviverde neste período, incluindo uma discussão entre o então camisa 10 e um palmeirense na arquibancada, o treinador Abel Ferreira e a diretoria do Verdão decidiram retirá-lo dos planos do clube.



Hoje, o atleta tem contrato válido durante uma temporada e meia com o Antalyaspor, da Turquia.