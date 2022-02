Miranda teve seu celular roubado nesta segunda-feira - Staff/Conmebol

Publicado 21/02/2022 18:57

Rio - Em publicação nas redes sociais no final da tarde desta segunda-feira (21), o zagueiro do São Paulo, Miranda, revelou que teve seu celular furtado. O defensor do Tricolor acalmou os fãs, e disse que, embora tenha perdido o aparelho, está bem. Miranda ainda alertou sobre a possibilidade de golpes que possam envolver o seu nome.

"Galera, furtaram meu celular hoje. Estou bem, graças a Deus, tudo tranquilo! Mas caso recebam alguma mensagem minha pedindo qualquer coisa, desconfiem e não caiam em nenhum golpe", publicou o atleta em uma rede social.

Miranda possui 37 anos, e está no São Paulo desde março de 2021. O defensor, que tem em seu currículo passagens por clubes como Atlético de Madrid e Internazionale de Milão, possui passagens frequentes na Seleção Brasileira, e, inclusive, esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O contrato do zagueiro com o Tricolor do Morumbi termina no final deste ano.