Ex-jogador Axel ao lado do seu filhoReprodução

Publicado 22/02/2022 15:52

Na tarde desta terça-feira (22), o São Caetano informou a morte de Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, de 14 anos, filho do técnico Axel e jogador da base do clube. O jovem estava internado em um hospital de Santos, desde o último final de semana, após um acidente doméstico.

O ex-jogador e técnico Axel e o filho acabaram sofrendo queimaduras graves enquanto participavam de uma confraternização há uma semana, em Santos, no litoral de São Paulo. Além dos dois, o auxiliar de Axel no São Caetano, Marquinhos Pitbull, também estava no evento.

Depois de seis dias internado na Santa Casa de Santos, Daniel Asafi não resistiu e acabou morrendo nesta terça-feira. O clube lamentou a tragédia nas redes sociais:

Hoje com 52 anos, Axel foi um meio-campo de sucesso no futebol brasileiro, acumulando passagens por Santos, São Paulo, Bahia, Sport, Sevilla-ESP e Cerezo Osaka-JAP. Axel assumiu o comando do São Caetano no último dia 29 janeiro, com a Série A2 do Paulista em andamento.