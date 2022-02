Prêmio Ondas Grandes 2022 - Reprodução

Prêmio Ondas Grandes 2022Reprodução

Publicado 22/02/2022 15:53

Rio - Segue a todo o vapor as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes, que busca as maiores e mais impressionantes ondas surfadas no litoral brasileiro em quatro modalidades, no masculino e no feminino: surf, tow-in, bodyboard, kitesurf e bodysurf. A maior queda – caldo ou vaca

– também será premiada. As inscrições irão até o dia 28 de março e poderão ser feitas via o site oficial do prêmio (brasileirodeondasgrandes.com.br). Os finalistas serão anunciados dia 4 de abril, enquanto que os vencedores serão conhecidos dia 8.

A organização do evento vai distribuir mais de R$ 50 mil para os grandes vencedores. Os fotógrafos e cinegrafistas não poderiam ficar de fora. No Instagram, via o perfil @brasileirodeondasgrandes, qualquer um pode ter acesso a mais informações, assim como conferir as ondas inscritas e aproveitar conteúdos exclusivos sobre as ondas grandes.

Por edição, cerca de 400 ondas são inscritas e, entre 2020 e 2021, alcançou mais de 24 milhões de pessoas nas redes sociais. O evento conta com as participações de vários campeões mundiais conhecidos mundialmente e diversas personalidades que curtem pegar onda, tais como Dani Suzuki, Isabella Santoni, Lucas Chumbo, Flavio Canto, Ricardo Bocão, Carlos Burle. Nir Lander, vice-presidente de Pessoas & Gestão da Ocyan – patrocinador master do evento –, destacou a importância de ser parceiro do Ondas Grandes:

"Na Ocyan, costumamos dizer que o mar é nosso terreno porque é nele que nosso negócio acontece. Nada mais justo do que apoiarmos um projeto que tenha o mar como foco, especialmente quando ele traz a reboque o incentivo ao esporte e o cuidado com o ecossistema marinho, que esbarram diretamente em ações gerais sociais e de meio ambiente da agenda ESG da Ocyan”.

Além da Ocyan, o prêmio conta com patrocínio Interoceânica, apoio Lyra Navegação, quisque K08 e Hotel BE Loft Lounge, apoio de Mídia do Canal Woohoo, Surfguru e RicoSurf e organização Extreme Club e Kauza Marketing.