UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4)Divulgação/UFC

Publicado 22/02/2022 15:56

Rio - Uma contusão durante os treinos deixou de fora o iraniano Beneil Dariush do UFC deste final de semana. Para o seu lugar, foi convocado às pressas o americano Bobby Green, que esteve em ação no evento do último dia 12. E a missão de Green não será nada fácil, já que o adversário, o russo Islam Makhachev, é o quarto colocado no ranking da categoria peso-leve, vem de nove vitórias consecutivas na organização e só foi derrotado uma vez em toda a carreira. Os dois se enfrentam em uma luta com peso casado (até 72,6kg) neste sábado, dia 26 em Las Vegas, nos Estados Unidos, no ‘UFC Makhachev x Green’. O evento, com transmissão ao vivo do Combate a partir das 17h55, terá quatro representantes do ‘Esquadrão Brasileiro’ em ação no card.



Na co-luta principal da noite, o curitibano Wellington Turman tem pela frente o letão Misha Cirkunov, que busca sua primeira vitória nos pesos-médios (até 77,1kg) após a mudança de divisão. Já a carioca Priscila ‘Pedrita’ quer reencontrar o caminho das vitórias na categoria peso-mosca (até 56,7kg). Ela encara a sul-coreana Ji Yeon Kim, que só venceu uma das suas últimas quatro lutas. Ainda no card principal, o carioca Gregory ‘Robocop’, invicto no UFC, enfrenta o armênio Armen Petrosyan, que estreia na divisão dos médios da organização, após a participação no programa ‘Contender Series’. Vivendo o seu melhor momento na carreira, com sete vitórias consecutivas, a curitibana Josiane Nunes faz a sua segunda luta no UFC entre os penas (até 65,8kg) diante da filipina Ramona Pascual, que estreia na organização.



A cobertura para o ‘UFC Makhachev x Green’ começa mais cedo no Combate. O evento deste final de semana será um dos assuntos do episódio #174 do podcast ‘Mundo da Luta’, disponível no ge a partir desta quarta-feira. Os jornalistas Marcelo Russio, Raphael Marinho e o narrador Rhoodes Lima recebem ainda o empresário de lutadores Wallid Ismail para um bate-papo exclusivo. No sábado, Bernardo Edler e Ana Hissa comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. Na sequência, Luiz Felipe Prota narra e Luciano Andrade comenta as lutas do card principal. O sportv3 também mostra as duas primeiras lutas da noite.



UFC Makhachev x Green



CARD PRELIMINAR:

Peso-mosca: Víctor Altamirano x Carlos Hernández

Peso-meio-médio: Ramiz Brahimaj x Micheal Gillmore

Peso-galo: Alejandro Perez x Jonathan Martinez

Peso-palha: Jinh Yu Frey x Hannah Goldy

Peso-leve: Terrance McKinney x Fares Ziam

Peso-pena: Josiane Nunes x Ramona Pascual

Peso-leve: Rong Zhu x Ignacio Bahamondes



CARD PRINCIPAL:

Peso-médio: Armen Petrosyan x Gregory Robocop

Peso-leve: Arman Tsarukyan x Joel Alvarez

Peso-mosca: Ji Yeon Kim x Priscila Pedrita

Peso-médio: Misha Cirkunov x Wellington Turman

Peso-casado (até 72,6kg): Islam Makhachev x Bobby Green