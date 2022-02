Vasco acertou a venda da SAF - Divulgação

Publicado 23/02/2022 15:56

Rio - Antes de acertar a compra de 70% da SAF do Vasco, a 777 Partners esteve perto de investir em outro clube carioca. De acordo com André Rizek, apresentador do Grupo Globo, os americanos estudaram fazer uma proposta ao Botafogo antes de optarem pelo Cruzmaltino.

Segundo Rizek, após a analise, a 777 Partners chegou a conclusão de que o Vasco se encaixaria mais no perfil que estavam procurando. O apresentador revelou também que antes de comprar 90% da SAF do Botafogo, John Textor buscou informações sobre o Cruzeiro, mas desistiu por conta da situação administrativa caótica do clube.

Para comprar 70% do futebol do Vasco, a 777 Partners desembolsará R$ 700 milhões. O aporte inicial será através de um empréstimo-ponte de R$ 70 milhões.