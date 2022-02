Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Dubai - AFP

Publicado 23/02/2022 16:18

Dubai - O número 1 do mundo, Novak Djokovic, conversou com os jornalistas após se garantir nas quartas de final do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e foi questionado sobre a expulsão do alemão Alexander Zverev em Acapulco por agredir o árbitro.

"Eu cometi erros no passado, onde fiz até pirraça em quadra. Entendo o pensamento de um jogador. Mas é claro que não estou justificando suas ações. De acordo com o comunicado que publicou, ele [Zverev] manejou a situação de um jeito correto. Ele disse que cometeu um erro e que suas ações não foram apropriadas", iniciou o sérvio a respeito do pedido de desculpas publicado pelo alemão nas redes sociais, em que afirma ter conversado com o árbitro agredido.

"Eu acho que a decisão pela desqualificação não foi tão severa. Eu acho que foi o correto [a se fazer], dentro das circunstâncias", opinou e seguiu: "É claro que é severo para um jogador ser desqualificado de um torneio. Quero dizer, vocês sabem: há um ano e meio eu tive algo, não posso dizer que foi similar, mas fui desqualificado de um Grand Slam ao atingir, sem intenção, uma árbitra de linha. Eu entendi que foi um erro e tive que assumir isso".

Por fim, o veterano sérvio pediu um período de reflexão do alemão de 24 anos:

"Espero que ele possa refletir sobre isso e não permitir que algo parecido aconteça em sua vida novamente. Estou certo de que ele terá isso como uma melhora para seu amadurecimento"