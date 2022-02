Mason Greenwood, atleta do Manchester United - Getty Images

Publicado 23/02/2022 16:39

Rio - O atacante Mason Greenwood, suspenso pelo Manchester United desde que foi acusado de agredir e estuprar a sua ex-namorada, continua recebendo seus salários do clube, que já totalizam aproximadamente 270 mil libras (cerca de R$ 1.8 milhão na cotação atual). A informação é do jornal inglês "The Sun".

O atleta foi suspenso no dia 30 de janeiro, quando a vítima, a modelo e influenciadora digital Harriet Robson, fez publicações nas redes sociais de imagens de hematomas em seu corpo, que teriam sido causados pelo jogador do Manchester United.

Greenwood, inclusive, chegou a ficar três dias preso pela polícia de Manchester, mas foi libertado sob o pagamento de fiança, e aguarda, em liberdade, o desfecho da investigação sobre o caso.

Embora siga recebendo o salário pago pelo clube em que atuava, o atacante, de 20 anos, perdeu o patrocínio da Nike, além de ter sido retirado de vez de todos os jogos de futebol da EA Sports (No caso, o FIFA), e da Konami (Pro Evolution Soccer e eFootball). Além disso, o Manchester United retirou de circulação todos os produtos com o nome de Greenwood, e, inclusive, deu novas camisas oficiais para os torcedores que possuíam os uniformes com o nome do atleta.