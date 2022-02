Fábio no treino do Fluminense - Lucas Merçon/FLUMINENSE

Publicado 24/02/2022 13:18

Responsável por definir quem será o titular no gol do Fluminense, segundo Abel Braga, o preparador de goleiros André Carvalho utilizou suas redes sociais para elogiar Fábio. O camisa 12 foi decisivo para a vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Millionarios (COL), em Bogotá, pela pré-Libertadores, ao defender um pênalti quando o jogo estava 1 a 1.

"Parabéns, Fábio! 'Monstro Sagrado', por ser esse humano fantástico e sempre decisivo nas horas difíceis. Glória a Deus por tudo!", escreveu André.



Fábio, de 41 anos, disputou quatro partidas pelo Fluminense, sendo três ao lado de reservas e somente na última terça-feira com o time principal. O goleiro acirrou a disputa por uma vaga com Marcos Felipe, que deve retornar no clássico com o Vasco, no sábado.