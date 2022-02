Rodrygo e Vinicius Junior - Divulgação

Publicado 24/02/2022 13:40 | Atualizado 24/02/2022 13:41

Rio - O atacante Rodrygo, do Real Madrid, está sendo obrigado pela Justiça a pagar uma pensão para a esteticista Pamella Cristina Costa Souza. A mulher, que mora em Santos, deu a luz a gêmeos, recentemente, e alega que os bebês são filhos do jogador, de 21 anos. As informações são da Coluna do Léo Dias, do "Metropoles.com".

De acordo com o portal, o atacante terá que pagar o equivalente a 20 salários mínimos como pensão. A decisão foi o proferida pela juíza Thatyana Antonelli Marcelino Brabo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santos, no estado de São Paulo.

Revelado pelo Santos, Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2019. Na atual temporada, o brasileiro atuou em 32 partidas, fez dois gols e deu seis assistências com a camisa do clube espanhol.