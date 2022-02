Flamengo x Vasco pela 9 rodada do Campeonato Carioca. - Daniel Castelo Branco

Flamengo x Vasco pela 9 rodada do Campeonato Carioca.Daniel Castelo Branco

Publicado 24/02/2022 13:52

A Ferj informou mudanças na tabela da Taça Guanabara. O clássico entre Flamengo e Vasco, inicialmente previsto para o dia 5 de março, agora será disputado em 6 de março, domingo, às 16h. A mudança foi solicitada pela TV Record, canal detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca.



A alteração, segundo a Ferj, foi em função de ajuste na grade e atendimento às normativas da Polícia Militar. O Clássico dos Milhões, contudo, segue com local indefinido. Com o Maracanã ainda fechado para a reforma do gramado, existe a possibilidade da partida ser levada para um estádio fora do Rio de Janeiro.



Além do clássico, a partida do Fluminense contra o Resende também sofreu alterações. O duelo, que antes aconteceria no domingo, agora será no sábado.