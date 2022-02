João Félix elogia trabalho de Jorge Jesus no Flamengo e cita interesse do Botafogo em Luís Castro - Foto: Divulgação/AFP

João Félix elogia trabalho de Jorge Jesus no Flamengo e cita interesse do Botafogo em Luís CastroFoto: Divulgação/AFP

Publicado 24/02/2022 15:42

Rio - O atacante João Félix, do Atlético de Madrid, da Espanha, surpreendeu ao mostrar conhecimento sobre o futebol brasileiro em entrevista ao portal "TNT Sports", após o empate por 1 a 1 com o Manchester United, da Inglaterra, pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira. Na ocasião, o craque português de 22 anos elogiou o trabalho do ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus.

"Quando o Jorge Jesus foi para lá (Brasil) fez um bom trabalho. Os brasileiros começaram a ver que apostar em treinadores portugueses daria resultado. Depois, foram buscar o Abel (Ferreira), que foi melhor ainda, com duas Libertadores seguidas", destacou João Félix ao portal 'TNT Sports'.



Além disso, João Félix citou o interesse do Botafogo no técnico Luís Castro. Neste caso, o Alvinegro ainda negocia para concretizar a chegada do treinador português, com o auxílio do investidor John Textor.

"Vi agora que o Vitor Pereira foi para o Corinthians. O Luís Castro estava para ir ao Botafogo, mas não foi. Há de se dar valor aos treinadores portugueses, pois temos técnicos muito bons, que conseguem colocar a equipe no nível máximo, e devemos apostar neles", concluiu.