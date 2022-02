Roman Abramovich é dono do Chelsea desde 2003 - Divulgação

Roman Abramovich é dono do Chelsea desde 2003Divulgação

Publicado 24/02/2022 14:56

O russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, não poderá mais morar no Reino Unido. Isso porque o parlamento britânico aprovou sanções a ricos empresários russos que moram especialmente na Inglaterra e que têm ligações com o presidente da Rússia Vladmir Putin. Essa é uma das resposta dos políticos contra a invasão da Ucrânia.

Além de Abramovich mora em Londres desde 2003, quando comprou o Chelsea e invstiou muito dinheiro para mudar o patamar do clube no cenário mundial. A oposião do governo britânico apontou o bilionário como um dos 35 oligarcas russos que são apoiadores de Putin, o que Abramovich nega.



Outro nome russo envolvido com futebol na mesma situação é o investidor do Arsenal Alisher Usmanov. O parlamento britânico também apoiou outras sanções contra eles e agentes de imigração têm a missão de impedi-lo deseestabelecerem no Reino Unido.