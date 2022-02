FIFAé pressionada a suspender Rússia das competições internacionais - AFP

Publicado 24/02/2022 15:04

Rio - Nos bastidores da FIFA, há uma forte pressão vinda do conselho da entidade, solicitando que a Rússia seja punida severamente após os ataques militares à Ucrânia. Além da perda do mando de campo, que já deve ocorrer, o conselho pede uma suspensão, o que poderia tirar a Rússia da possibilidade de ir para a Copa do Mundo do Catar, além da eliminação de todos os clubes do país nas competições internacionais. Vale lembrar que o Zenit está na segunda fase da Liga Europa. A informação é do portal "UOL".

Ainda segundo o jornal, uma reunião será realizada nesta quinta-feira (24), com os 37 membros do Conselho da FIFA, incluindo o presidente, Gianni Infantino. Hoje, a Rússia não possui representantes neste conselho, resultado de uma relação conflitante entre o futebol russo e a UEFA (União Europeia de Futebol), que é quem indica os membros deste grupo.

A FIFA trata o assunto internamente com urgência, por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Inicialmente, a Polônia enfrentaria a Rússia, em Moscou, no dia 24 de março. No entanto, os poloneses, juntamente da Suécia e da República Tcheca, já se manifestaram dizendo que não irão jogar na Rússia, e pediram a troca do local das partidas que seriam realizadas no maior país do mundo em extensão territorial.

Por outro lado, a Ucrânia, que também está disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, irá fazer sua primeira partida como visitante, também no dia 24 de março, contra a Escócia, o que não preocupa a FIFA.