Publicado 24/02/2022 16:22

Rio - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou, nesta quinta-feira (24), que haja uma intervenção no comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e definiu que o diretor mais velho assuma, interinamente, o comando da entidade.

Tal decisão faz parte de um processo movido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, contra a CBF, no qual é pedida a anulação do resultado das eleições para a presidência da entidade, em 2018, quando Rogério Caboclo foi eleito.

Com a decisão do STJ, o cargo de presidente deve ser preenchido pelo vice mais velho, que é Antonio Carlos Nunes, de 83 anos. No entanto, ele está de licença médica, fazendo com que o cargo passasse para o segundo mais velho, Antônio Aquino, de 75 anos. Ele, porém, abriu mão de ocupar a presidência.

Com isso, seguindo a ordem de idade, a presidência continuará com Ednaldo Rodrigues, de 68 anos, que assumiu o cargo interinamente em agosto de 2021. Agora, Ednaldo deverá convocar a eleição para decidir quem vai completar o mandato de Rogério Caboclo, até abril de 2023. No entanto, a tendência é que Ednaldo seja o único candidato desta eleição.