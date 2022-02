A bola está com eles: clubes voltam a negociar criação da Liga - Vitor Silva/Botafogo

A bola está com eles: clubes voltam a negociar criação da LigaVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/02/2022 13:08

Os 12 grandes clubes das duas primeiras divisões do futebol brasileiro retomaram conversas para criação de uma Liga em reunião realizada em São Paulo. Nela, foi decidido um aceno aos clubes do 'Forte Futebol', que reúne outros 10 times da Série A. A informação foi publicado pelo colunista Rodrigo Mattos, do 'Uol Esportes'.

A reunião contou com representantes de Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. O Botafogo não participou mas sinalizou positivamente para a criação da Liga. Ainda segundo o 'Uol', John Textor, que será dono de 90% da SAF do Glorioso, conversou com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, durante o clássico do último fim de semana.



Essa teria sido a primeira reunião envolvendo Ronaldo Fenômeno como dono da SAF do Cruzeiro. As conversas estavam paralisadas desde o meio do ano passado. A reunião ainda envolveu duas empresas que estão responsáveis pela captação de recursos e estruturação de um modelo de governança.



A reunião discutiu um modelo de caminho comum com os 10 clubes do 'Forte Futebol'. O Atlético-MG, que faz parte dos dois grupos, seria um intermediador das conversas. Ainda segundo Rodrigo Mattos, Ronaldo Fenômeno se posicionou por incluir todos os times da Série B no assunto para que houvesse uma melhor estruturação do projeto.