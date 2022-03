Record - Foto: Reprodução/TV Record

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu aproveitar uma brecha na carreira de treinador de futebol para se aventurar como repórter de televisão. Na ocasião, assumiu o cargo na TV Jovem, afiliada da Rede Record de Tocantins, onde também é proprietário há três anos. A informação é do portal "UOL".

Com o microfone na mão, Luxemburgo se aventura pelo Estado como repórter dos quadros "Rotas Tocantins" e "Peladão do Luxa" na programação local da segunda emissora de maior audiência do país.

"Eu acho que ele está se saindo até bem, viu? Estamos acostumados a vê-lo muito sério enquanto técnico de futebol, o 'professor' e tal. Enquanto chefe administrativo aqui na TV também, conduz tudo com muita seriedade. Mas ele é uma pessoa muito carismática, sorridente e brincalhona e vemos isso nas reportagens. Na primeira edição do 'Rotas', ele cozinhou um peixe na beira do rio no interior do Tocantins, é sensacional ver isso acontecendo", disse a apresentadora Chayla Félix, do 'Balanço Geral' da tarde no Tocantins.

Desde que deixou o Cruzeiro em dezembro, Luxemburgo não recebeu mais convites para assumir um novo clube. Por outro lado, o treinador mira também uma carreira na política, com a ideia de concorrer a vaga no Senado pelo Tocantins.