Lionel Messi, Neymar e Mbappé - AFP

Publicado 01/03/2022 12:07

Paris (FRA) - Lionel Messi pretende cumprir seu contrato e permanecer no Paris Saint-Germain até 2023, segundo o "Mundo Deportivo". Embora tenha encontrado algumas dificuldades no campo, o argentino se sente feliz no vestiário ao lado de Neymar, Di Maria, Paredes e Verratti e a presença de Mauricio Pochettino também o ajuda.

O camisa 30 tem se incomodado com as críticas que vem recebendo da imprensa francesa após seus jogos. No entanto, o craque já é o maios assistente da equipe na temporada, com 16 passes decisivos para gols de companheiros na Ligue 1 e Champions League.

O atleta tem a opção de estender sua permanência na França até 2024, embora essa pauta ainda não tenha sido discutida pelo jogador junto com a diretoria. Messi, que completa 35 anos nos próximos meses, não descarta atuar na MLS e viver com a família nos Estados Unidos.



Embora o argentino não pense em deixar o PSG na próxima temporada, as possíveis saídas de Di Maria, que está em fim de contrato, e Pochettino podem mexer com a cabeça do camisa 30. Além disso, caso Mbappé decida ir para o Real Madrid, o clube perde muito do ponto de vista esportivo.