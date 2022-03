Rogério Ceni - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 01/03/2022 19:01

Rio - O crescimento de treinadores estrangeiros no Brasil não agradou o técnico Rogério Ceni, do São Paulo. O ex-comandante do Flamengo lamentou o aumento do número no mercado do futebol brasileiro e aproveitou para ressaltar que é apenas uma "fase".

"Eu lamento, acho que tem ótimos treinadores no Brasil, mas o mercado é livre de ir e vir. Um dia quem sabe vamos poder ocupar o mercado estrangeiro novamente. Acho que é um movimento de mercado natural a vinda dos estrangeiros", afirmou em entrevista coletiva.

"A gente tem amigos, ótimos treinadores que poderiam exercer essa função em grandes clubes, infelizmente mas vai ser necessário essa onda de treinadores de fora até que o fracasso exista também e volte a se pensar nos treinadores aqui do Brasil", completou.

"Quando vem tantos treinadores assim, alguns também vão fracassar. Já teve a época dos treinadores jovens, a volta dos mais velhos, agora está sendo dos estrangeiros, faz parte do mercado e temos que encarar dessa maneira", concluiu.

Após ser demitido pelo Flamengo em julho de 2021, Rogério Ceni retornou para o São Paulo ainda no ano passado e tem sido questionado pela torcida no Campeonato Paulista. Por outro lado, assumiu recentemente a liderança de seu grupo no Estadual.