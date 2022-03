Neto se irrita com posicionamento de Bolsonaro sobre guerra na Ucrânia | Esporte | O Dia

Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 01/03/2022 18:00

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, se irritou com o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, após assumir "neutralidade" com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Nesta terça-feira, o ex-jogador destacou que "o lado mais fraco da guerra necessita de ajuda".

"E aí o nosso presidente da República falar que falou duas horas com o Putin, nem a Ludmila que é a mulher dele falou dez minutos com ele. E ele ainda dizer que o Brasil é neutro, a gente não pode ser neutro", disse apresentador Neto.

"Isso é uma opinião minha, não é do jornalismo da Band. A gente não pode ser neutro numa guerra, onde o mais fraco tem que ter ajuda de todos os nós", completou.

O apresentador aproveitou para sugerir à Fifa uma medida para que os jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia, tenham condições de se transferir para outros clubes. Neste momento, os atletas seguem com o futuro indefinido.

"A Fifa devia deixar todos os jogadores – sendo brasileiros ou não – livres para que possam jogar onde quer que seja: Argentina, Espanha ou aqui no Brasil, por exemplo. A Fifa tinha que liberar todo mundo", concluiu.