Meia Maximo CarrizoFoto: Divulgação/New York City

Publicado 01/03/2022 20:00

Rio - Aos 14 anos, Maximo Carrizo assinou contrato profissional com o New York City FC e se tornou o jogador mais jovem da história da Major League Soccer (MLS). O meia americano integrava as categorias de base do clube e já treina com o elenco principal na pré-temporada.



O jovem completou 14 anos no dia 28 de fevereiro deste ano, no mesmo dia do anúncio de sua subida ao profissional. Em entrevista aos canais oficiais do clube, Maximo Carrizo comentou sobre a expectativa junto ao time principal do New York City.



- Eu tenho trabalhado muito duro por isso com todos os meus companheiros, meus treinadores. Este é apenas o próximo passo para poder chegar aonde eu quero como jogador e como pessoa - disse o jovem.



Maximo Carrizo superou o recorde de Axel Kei, do Real Salt Lake, como o jogador mais jovem da MLS. Kei assinou seu contrato com 14 anos e 15 dias.