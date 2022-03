Zagueiro Pablo - Foto: Divulgação/Lokomotiv Moscou

Publicado 01/03/2022 21:10

Rio - O zagueiro Pablo, ex-Corinthians, está negociando a rescisão de contrato com o Lokomotiv Moscou, da Rússia. Em meio à guerra na Ucrânia, o jogador pretende deixar o clube russo para ficar livre no mercado e retornar ao futebol brasileiro. A informação é do portal "TNT Sports".

Em 2020, Pablo foi especulado para atuar pelo Flamengo e comandar a defesa rubro-negra, mas as conversas não avançaram. Ainda de acordo com o portal "TNT Sports", o zagueiro pode desembarcar no Brasil nas próximas horas em busca de um novo clube.



Em janeiro deste ano, após o anúncio de Paulo Sousa no comando do Flamengo, o zagueiro Pablo aproveitou para rasgar elogios e desejar boa sorte para o treinador português, com quem trabalhou no Bordeaux, da França.



"Paulo Sousa é um cara fenomenal. Como pessoa, tem caráter, índole, ele e sua comissão. É um cara que se pegar o Flamengo da forma que está hoje vai levar a outro nível, mais alto do que já está. Tem muita intensidade de treino, monta bem seu time taticamente, sofre poucos gols, tem o controle praticamente o jogo inteiro. Só tenho coisas boas para falar dele", destacou Pablo.