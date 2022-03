Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 09/03/2022 17:50

Rio - Após Cristiano Ronaldo ficar fora do clássico contra o Manchester City pela Premier League no último domingo, rumores sobre uma possível vontade do português de deixar o Manchester United ganharam força. Segundo o jornal 'Football Transfers', CR7 deseja jogar no Paris Saint-Germain.



Ainda de acordo com o jornal, Cristiano Ronaldo teria a ‘prioridade’ de assinar com o Paris Saint-Germain para formar o ‘ataque dos sonhos’ ao lado de Messi e Neymar. O que se especula é o português decidiu por deixar o Manchester United ao fim da temporada caso o clube não consiga a vaga para a Champions League.

O Manchester United ocupa o 5º lugar da Premier League, com 47 pontos, mas enfrenta um período de irregularidade dos resultados e venceu apenas um dos últimos cinco jogos do campeonato. Apenas os quatro primeiros colocados se classificam à Champions League.

Além disso, nesta segunda-feira, o jornal ‘The Athletic’ comunicou que o vestiário do Manchester United se surpreendeu com a viagem de Cristiano a Portugal no dia do clássico inglês. Segundo informou o técnico Ralf Rangnick, o craque ficou de fora devido a uma lesão na coxa. Porém, devido a especulações de crise entre o jogador e o treinador, foram gerados questionamentos na Inglaterra a respeito disto.