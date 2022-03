Wanderson foi um dos destaques do Krasnodar nas últimas temporadas - Epsilon/Getty Images

Publicado 10/03/2022 14:00 | Atualizado 10/03/2022 14:02

Rio - O atacante Wanderson, que defende o Krasnodar, da Rússia, pode reforçar o Flamengo. De acordo com informações do portal "Goal", o jogador, de 27 anos, foi oferecido ao clube carioca e teria interesse de defender o Rubro-Negro. Além do Fla, o Botafogo também teria interesse no atleta.

A Fifa liberou atletas estrangeiros que atuem na Rússia a serem emprestados com liberação unilateral até o fim da temporada europeia, dia 30 de junho. Os clubes, porém, não desejam estender esse empréstimo até o fim da temporada brasileira. Segundo o site, o Krasnodar deseja, para emprestar o atacante, uma obrigatoriedade de compra do atacante por um valor em torno de 4,5 milhões euros (cerca de R$ 25 milhões).

Nascido no Brasil, Wanderson fez carreira na Europa, passando pela base do Ajax e depois por Germinal Beerschot, Lierse, Getafe, Red Bull Salzburg e Krasnodar. Na Rússia desde 2017, ele tem 129 jogos, 16 gols e 14 assistências.