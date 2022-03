Abel Ferreira - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 10/03/2022 13:33

Rio - Bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, Abel Ferreira pode seguir o exemplo de Jorge Jesus e deixar o futebol brasileiro para assumir o comando do Benfica. De acordo com informações do "portal Nosso Palestra", o contato ainda é embrionário e não existe uma negociação em andamento.

O desejo do clube português seria contratar o técnico para a próxima temporada, que começa no segundo semestre. As conversas foram iniciadas após o Palmeiras ser campeão da Recopa Sul-Americana na semana passada. Nélson Veríssimo comanda interinamente o Benfica, após a saída de Jorge Jesus.



Recentemente, Abel Ferreira afirmou que poderia repensar sua permanência no futebol brasileiro por conta do aumento da violência envolvendo jogos de futebol no país. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2022.

"É preciso passar à ação. Palavras, o vento leva. Isso me preocupa muito. A segurança me preocupa muito. Quando entrei aqui e vi as imagens no México e me dizem que se passa a mesma coisa no Brasil, vou ter que pensar muito bem no que quero para minha família, para mim e meus jogadores", afirmou.

Em fevereiro, o português recebeu propostas de times da Espanha, Turquia, Emirados Árabes, França e Catar. Estes contatos foram mais avançados do que os do Benfica, mas ele recusou todos para dar sequência ao trabalho no clube paulista.