Pierre Gasly foi o mais rápido do primeiro dia de pré-temporada no Bahrein com a AlphaTauriAFP

Publicado 10/03/2022 14:14

Em nova semana de treinos de pré-temporada da Fórmula 1, o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, foi o mais rápido do primeiro dia no Bahrein, com o tempo de 1min33s902 utilizando o pneu mais macio. Por outro lado, Pietro Fittipaldi ficou em último com a Haas, com 1min37s422 com o composto mais duro.

Nesta fase de pré-temporada, o tempo não é tão importante, com as equipes priorizando mais voltas para obter mais conhecimento. E ainda assim o brasileiro neto do bicampeão Emerson Fittipaldi só andou 47 voltas nos dois treinos do dia, em sua única oportunidade. Cotado para ser o piloto titular da Haas em 2022, Pietro perdeu a vaga para Kevin Magnussen por questão de patrocínio e seguirá como reserva.



Já na frente, quem vem mostrando regularidade é a Ferrari, que assim como em Barcelona, andou nas primeiras posições e com bom desempenho tanto de Charles Leclerc (3º melhor tempo) quanto Carlos Sainz (2º), cada um com mais de 50 voltas em todo o dia.



O que também chamou a atenção no Bahrein foi a Mercedes, com um novo conceito que promete ser inovador, com as saídas de ar laterais do carro drasticamente reduzidas. O objetivo é dar mais vantagem a Lewis Hamilton e George Russell com mais pressão aerodinâmica ao carro. O que gerou reclamações da concorrente Red Bull.



Spot the difference. pic.twitter.com/XUP2ONkSad — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 10, 2022

"No nosso ponto de vista, a Mercedes foi longe demais. Isso não corresponde ao espírito do regulamento. Para nós, essas asas são ilegais. Não tem nada a ver com um suporte ", reclamou o chefe da RBR, Christian Horner.



Já o campeão de 2021, Max Verstappen não foi à pista nesta quinta-feira com a RBR.