Neto detona atuação de Neymar na Champions League e dispara: 'Pipoqueiro' | Esporte | O Dia

Neto detona atuação de Neymar na Liga dos Campeões - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Publicado 10/03/2022 14:35

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou o desempenho do meia-atacante Neymar, na derrota do PSG por 3 a 1 para o Real Madrid na última quarta-feira. Na ocasião, pela soma dos placares, o clube francês foi eliminado da Liga dos Campeões. Nesta quinta, o ex-jogador afirmou que o atleta da Seleção "pipocou" no confronto.

"Meu recado é para o Neymar. Um jogador mascarado, perna e que pipocou contra o Real Madrid. Pipocou! Não jogou nada e entregou o segundo gol. Aí vem os modinhas e puxam saco do Neymar. Ele não vem jogando nada e não jogou na Copa de 2018. Só quer saber de Netflix. Ele já tem 30 anos! Por isso que o futebol brasileiro não vai para frente", disparou Neto no 'Os Donos da Bola'.

"Eu não sei se você é ídolo do Santos. Do Paris Saint Germain você não é. Eu estive na França agora e todo mundo tem o Marquinhos como ídolo, o Mbappé, e não você. No Barcelona você também não é. Você precisa ser ídolo", completou.



"Em 2016, você ganhou medalha de ouro. Eu ganhei medalha de prata. E você não é ídolo do Corinthians, você não é ninguém perto de mim. Eu sou (ídolo) do Corinthians e você nunca vai ser", concluiu.