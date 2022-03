Diretor técnico do PSG, Leonardo, e presidente, Nasser Al-Khelaifi - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Publicado 10/03/2022 17:54

Rio - A Uefa decidiu abrir uma investigação para apurar uma invasão do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ao vestiário de arbitragem após a eliminação parisiense para o Real Madrid na Champions League. Junto do mandatário, o diretor esportivo Leonardo, que esteve envolvido na confusão, também será investigado, assim como o clube num geral.



A entidade do futebol europeu ainda não anunciou o processo disciplinar, mas o jornal "L'Équipe", da França, garantiu que a Uefa já confirmou a informação. Al-Khelaïfi e Leonardo, além do PSG, podem sofrer suspensões e multas, conforme prevê os artigos 11º e 15º do Código Disciplinar da associação.

Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid possui vídeos do momento da confusão, que deverão ser repassados à Uefa para ajudar na investigação. Um funcionário merengue teria sido agredido, além de Nasser Al-Khelaïfi ter ameaçado um membro do estafe dos Blancos de morte.

Eliminado da Champions League, o Paris Saint-Germain volta suas atenções para o Campeonato Francês, onde é líder com 13 pontos de vantagem para o Nice, o segundo colocado. No próximo domingo, a equipe de Mauricio Pochettino encara o Bordeaux, em casa, pelo torneio nacional.