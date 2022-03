Tite elogia Guardiola e projeta novo técnico da Seleção - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/03/2022 16:34

Rio - Tite concedeu entrevista exclusiva ao programa "Último Lance", da TNT Sports, na última quarta-feira, onde rasgou elogios a Pep Guardiola, técnico do Manchester City. Na ocasião, aproveitou para ressaltar que gostaria de ver também Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Jürgen Klopp, do Liverpool, no comando da Seleção. O treinador brasileiro afirmou recentemente, em entrevista ao "Redação SporTV", do Grupo Globo, que vai deixar a equipe após a Copa do Mundo no Catar.

"Guardiola é extraordinário. Mas não tem só ele e não tem só a seleção brasileira, talvez a espanhola o queira, outros mais. É top, de alto nível. Ele, Ancelotti e Klopp com características, estilos diferentes, mas representam a essência do futebol, em clubes. Em relação à seleção é diferente o trabalho do que se realiza em clubes. Mas prefiro não olhar nacionalidade, mas qualidade de grandes técnicos", destacou Tite ao programa Último Lance da 'TNT Sports'.

Nesta sexta-feira, Tite convoca Seleção para duas partidas finais da Eliminatórias. Por outro lado, até quando a Fifa definir sobre o confronto suspenso contra a Argentina. Os jogos marcados serão no dia 24 de março, contra o Chile, no Maracanã, e contra a Bolívia, em La Paz, no dia 29.