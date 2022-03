Neymar - AFP

Publicado 10/03/2022 15:31

Rio - O atacante Neymar utilizou suas redes sociais para desmentir a informação de que quase teria brigado fisicamente com o goleiro Donnarumma após a eliminação do PSG na Liga dos Campeões. O brasileiro publicou um print de uma conversa no WhatsApp com o italiano comentando o assunto.

Na imagem divulgada por Neymar, Donnarumma envia a notícia publicada pelo jornal espanhol "Marca" e afirma: "Olá Ney. Desculpa por ontem. Esta notícia é inaceitável". O brasileiro respondeu: "Tranquilo! Isso pode acontecer no futebol. Somos um time e estamos contigo. Você é muito novo ainda e vai ganhar muito! Levante-se e seguimos. Abraço".

O PSG foi derrotado por 3 a 1 pelo Real Madrid e foi eliminado na Liga dos Campeões. O goleiro italiano falhou no primeiro gol dos espanhóis e Neymar perdeu a bola que ocasionou o segundo gol da equipe de Madrid na partida. Benzema foi o destaque da vitória espanhola com três gols.