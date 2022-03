Lance durante partida entre Juazeirense e Vasco, válido pela Copa do Brasil, realizado na cidade de Juazeiro, BA, nesta quarta feira, 09. - IVAN CRUZ/FUTURA PRESS

Lance durante partida entre Juazeirense e Vasco, válido pela Copa do Brasil, realizado na cidade de Juazeiro, BA, nesta quarta feira, 09.IVAN CRUZ/FUTURA PRESS

Publicado 10/03/2022 15:03

Rio - Em mais uma exibição fraca do Vasco nesta temporada, o Gigante da Colina se despediu precocemente da Copa do Brasil. No Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), o time de São Januário até saiu na frente, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Nos pênaltis (após o 1 a 1 no tempo normal), o Cruz-Maltino perdeu por 4 a 2 e foi eliminado. Após o feito, o time do interior da Bahia provocou o carioca.

Nas redes sociais a Juazeirense mandou uma indireta "bem direta" para o Vasco, fazendo referência à condição do clube que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Confira:



Bom dia pra quem está classificado na terceira fase da @CopadoBrasil. Quem ficou na SEGUNDA, ficou! — SD Juazeirense (@Juazeirenseba_) March 10, 2022

Internautas foram no embalo do clube de Juazeiro e começaram o provocar o Vasco:



Vasco atualizando a definição de fundo do poço. https://t.co/eAwMJnlMv1 — Márcio Maciel(@mrmaciel) March 10, 2022

A eliminação foi considerada por muitos vascaínos como um vexame, não só pela diferença entre os clubes, mas também pelo fato da Juazeirense brigar atualmente contra o rebaixamento no Campeonato Baiano. Um revés que reflete não só na sequência do time na temporada, como no aspecto financeiro, já que o Vasco deixou de arrecadar milhões com a queda precoce.