neymar 09/03 - JAVIER SORIANO / AFP

neymar 09/03JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 10/03/2022 14:59

Rio - Neymar manifestou sua tristeza com a eliminação do PSG na Uefa Champions League, para o Real Madrid . O craque brasileiro pela primeira vez deixou a competição sem marcar nenhum gol.



Pelo jogo de volta das oitavas de final, o Real Madrid venceu o PSG por 3 a 1 e avançou para a próxima fase (3 a 2 no placar agregado). O Paris Saint-Germain chegou a ter vantagem de dois gols no placar, mas sofreu a virada na etapa final com direito a hat-trick de Karim Benzema.



Após a queda na competição, o jogador postou uma foto na manhã desta quarta-feira (10), falando sobre a derrota:

Segundo o jornal Marca, após o jogo Neymar e Donnarumma brigaram no vestiário e tiveram que ser separados pelos companheiros de equipe. A confusão teria começado após o goleiro não gostar da cobrança do brasileiro pela sua falha no primeiro gol do Real Madrid. O italiano teria respondido o atacante lembrando de um erro do camisa 10 no segundo gol da equipe merengue.