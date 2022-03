Mbappé - AFP

MbappéAFP

Publicado 10/03/2022 16:31

Rio - Principal jogador do Paris Saint-Germain na temporada, o atacante Kylian Mbappé se manifestou depois da eliminação do clube francês para o Real Madrid, na última quarta-feira, na Champions League. Em publicação nas redes sociais, o camisa 7 disse que os jogadores precisam se manter unidos.



"Momento difícil. A Liga dos Campeões era um grande objetivo para nós, mas falhamos. A temporada não acabou e, aconteça o que acontecer, permaneceremos unidos e determinados até o último jogo da temporada", disse o atacante, que ainda agradeceu aos torcedores:

"Obrigado aos torcedores que nos apoiam e que fizeram a viagem. Isso é Paris", finalizou.

Eliminado da Champions League, e também da Copa da França, o Paris Saint-Germain tem agora apenas o Campeonato Francês até o final da temporada. Líder da Ligue 1 com 62 pontos em 27 partidas, o time de Mauricio Pochettino tem 13 pontos de vantagem para o Nice, segundo colocado da competição.



Grande estrela do PSG em 2021/22, mesmo em um time com nomes como Neymar e Messi, Mbappé tem até o momento 35 jogos na temporada, com 25 gols marcados e 17 assistências. Com o tento marcado contra o Real Madrid na última quarta, ele chegou a 157 com a camisa do clube, deixou Ibrahimovic para trás, e agora é o segundo maior artilheiro da história parisiense. O uruguaio Cavani lidera a lista, com 200 gols feitos.



O adversário dessa quarta-feira, inclusive, pode ser o próximo destino de Kylian Mbappé. Em reta final de contrato com o PSG, o camisa 7 poderá deixar o time da França em julho sem custos, uma vez que não renovou até o aqui e um acordo parece cada vez mais distante. Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid já tem um pré-contrato com o atleta.