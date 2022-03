Ferj - Reprodução

FerjReprodução

Publicado 10/03/2022 16:01

Rio - As semifinais e a grande final do Campeonato Carioca poderão ter arbitragens de outros estados do Brasil. Isto porque, na manhã desta quinta-feira (10), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) anunciou que liberou seis árbitros para um curso especial realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em Águas de Lindoia, interior de São Paulo. Confira a lista dos árbitros liberados para realizarem o curso:

Alex Gomes Stefano

Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Grazianni Maciel Rocha

Philip Georg Bennett

Yuri Elino Ferreira da Cruz

Carlos Eduardo Nunes Braga

Vale destacar ainda que a FERJ não é obrigada a liberar os árbitros para o curso da CBF. No entanto, caso não participassem das aulas, os profissionais seriam impedidos de atuar nas demais competições organizadas pela confederação ao longo do ano de 2022. Ou seja, não poderiam apitar em jogos do Campeonato Brasileiro (todas as séries) e da Copa do Brasil.