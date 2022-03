"Three" era estampada na parte da frente da camisa do Chelsea desde 2020 - AFP

Publicado 10/03/2022 17:13

Rio - O Chelsea passou a ter mais um grande problema em sua administração. A empresa de internet móvel "Three", do Reino Unido, que é a patrocinadora master do Clube de Londres, resolveu encerrar o contrato que possuía com os Blues, por conta de sanções impostas ao dono do Chelsea, Roman Abramovich, por causa de ligações entre o empresário e o governo de Vladimir Putin.

A empresa, que é parceira do Chelsea desde o começo de 2020, exigiu que sua logotipo seja retirada das camisas de jogo imediatamente. Porém, no confronto desta quinta-feira (10), contra o Norwich, os Blues entraram em campo ainda com a marca exibida em seus uniformes.

"À luz das sanções recentemente anunciadas pelo governo, solicitamos que o Chelsea Football Club suspendesse temporariamente nosso patrocínio ao clube, incluindo a remoção de nossa marca das camisas e do estádio até novo aviso", disse um representante da "Three".

Com estas sanções impostas ao dono do clube, o Chelsea perdeu o direito de vender ingressos, mercadorias e jogadores, além de não poder renovar contratos de qualquer funcionário, ou contratar novos. O clube também não pode ser vendido, algo que Abramovich estava tentando fazer nas últimas semanas.