Em 2016, Alejandro Donatti teve passagem apagada pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/03/2022 17:09 | Atualizado 10/03/2022 17:11

Rio - O zagueiro Alejandro Donatti, de 35 anos, entrou recentemente na mira do Banfield, para a disputa do Campeonato Argentino, e está com negociação avançada. Livre no mercado, o veterano tem o perfil de "Xerife", que o clube deseja para esta temporada. A informação é do portal "Torcedores.com".

Em 2016, Donatti teve uma passagem apagada pelo Flamengo e não deixou saudade. Na ocasião, o Rubro-negro ficou insatisfeito com o desempenho do zagueiro, que permaneceu por menos de um ano e disputou apenas oito partidas.



Por outro lado, o zagueiro revelou o desejo de voltar a atuar no exterior, com ligas menos competitivas. Anteriormente, Donatti estava priorizando apenas ofertas para seguir morando com a família na Argentina.