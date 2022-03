Quincy Promes admitiu ter tentado assassinar seu primo - Reprodução

Publicado 10/03/2022 19:47

Rio - Quincy Promes, jogador holandês de 30 anos que atua como atacante no Spartak Moscou, está sendo investigado por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. De acordo com a emissora NOS, o atleta teria admitido, durante uma ligação telefônica, que teria tentado assassinar um primo.

O crime aconteceu durante uma discussão de família, em julho de 2020. As ligações foram interceptadas pela justiça. De acordo com o jornal 'De Telegraaf' o motivo do grampeamento seria de uma investigação por tráfico de drogas. Quincy Promes teria investido em quatro toneladas de cocaína que foram apreendidas pela polícia em abril de 2020.

"Eu mato quem a roubar. Ponto final. Eu mato quem roubar a minha mãe. Há certas pessoas na família pelas quais eu mato. Ponto final. Ele tem sorte de eu não andar com uma arma de fogo, caso contrário teria sido mais feio", disse Quincy Promes em ligação grampeada.



O jogador chegou a ser preso em dezembro de 2020, mas acabou sendo liberado dois dias depois. Quincy Promes nega que tenha cometido o crime. As audiências estão marcadas para o dia 31 de março. O atacante pode pegar até quatro anos de prisão.