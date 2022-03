Neymar pode estar de saída do PSG - JAVIER SORIANO / AFP

Neymar pode estar de saída do PSGJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 10/03/2022 19:36

Rio - Após eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o dono do Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi não deseja mais contar com o brasileiro Neymar Júnior em seu elenco, e, a partir da próxima temporada, o jogador deve fazer parte da lista de atletas inativos do principal clube de Paris. A informação é do jornalista francês Romain Molina.

Vale destacar que Neymar assinou uma renovação de contrato com o PSG em agosto de 2021, e pertence ao clube francês até a metade de 2026. Com isso, caso se confirme a informação, o atacante de 30 anos dependerá de algum clube para pagar sua rescisão contratual, ou então ficará preso na lista de atletas inativos do PSG até o final de seu contrato.