Ondas gigantes de NazaréAFP/FRANCISCO LEONG

Publicado 10/03/2022 20:05

Rio - O surfista brasileiro Vinicius do Santos, natural de Florianópolis, Santa Catarina, está próximo de bater um recorde imensurável: uma onda surfada em Nazaré, Portugal, pode ser a maior onda já surfada em toda história do esporte.

Segundo medição feita pelo oceanógrafo PhD, Douglas Nemes, a onda possuía cerca de 29 metros e 68 centímetros, e pode bater o recorde que é de outro brasileiro. Em 2017, Rodrigo Koxa, de Jundiaí, interior de São Paulo, surfou em uma onda de 24 metros e 38 centímetros, e entrou para o Guiness, o livro dos recordes, como a maior onda já surfada na história.

Medição da onda gigante surfada por Vinícius dos Santos pelo oceanógrafo PhD Douglas Nemes Divulgação

Perguntado sobre a possibilidade de bater o recorde, Vinicius dos Santos comentou sobre a onda surfada:

"Foi, com certeza, a maior onda que eu já peguei na minha vida. Peguei grandes ondas no tow-in, antes era na remada. Essa, em especial, foi medida por um PhD e pode entrar no recorde do Big Wave Awards. Para o recorde, não sei se a metodologia de medição foi a mesma do recorde atual, mas quem mediu tem bastante notoriedade. Ainda vai passar por análise", disse o surfista.

Em seguida, o atleta comentou sobre os acidentes que costumam acontecer em Nazaré. Desde que começou a surfar no local, o surfista já rasgou a orelha, quebrou sua prancha e chegou a ficar alguns minutos debaixo d'água.

"As situações de surfe sempre acontecem aqui. Tomei onda na cabeça, pranchada na cara, meu pé ficou preso e torci o joelho. Sempre acontece isso. Mas, desta vez, foi filmado, aí tinha ambulância. Mas aconteceu coisas piores. Coloquei grampos porque quebrei a rabeta na minha cabeça. Tive cirurgia na orelha. Mas tudo isso, sai com sorte e com lucro. Poderia ter sido pior", finalizou.