Neymar e Lionel Messi - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Publicado 10/03/2022 21:00

Rio - O ex-jogador do PSG, Jérôme Rothen, não se intimidou após a eliminação do clube francês nas oitavas de final, para o Real Madrid, na Champions League. Na ocasião, o ex-atleta detonou a atuação de Neymar e Messi, além de afirmar que foram "os responsáveis" pela derrota do Paris Saint Germain.

"Os responsáveis desta derrota são Neymar e o Messi. São eles quem tem de assumir as suas responsabilidades. Quando o Leonardo recruta estes rapazes e os coloca lá em cima, são as lendas do clube. São pagos por isso mesmo. Não ataco o Verratti, Danilo, Paredes, Mbappé, este foi o único que foi perigoso em ambos os jogos. Estou a atacar os outros dois, que são mercenários", disse Jérôme Rothen na emissora 'RMC Sport'.



"Até me dá vergonha de falar do Messi assim, mas é a realidade. Ele só se passeia em campo. Dizem que ele se esforçou para recuperar uma bola. Estão brincando comigo ou quê? Fez esforços de 10 metros. O outro perdeu todas as bolas, digo o outro porque até me chateia mencionar o seu nome. Desde que está ali é um desastre. E isto em menos de 50% dos jogos do Paris SG", completou.