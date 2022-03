Volta Redonda está rebaixado no Campeonato Carioca - Reprodução

Publicado 11/03/2022 10:30 | Atualizado 11/03/2022 10:50

Rio - O Boavista conseguiu recuperar em julgamento no TJD-RJ na última quinta-feira, três dos sete pontos perdidos no Campeonato Carioca, pela escalação de um jogador de forma irregular na competição. Com isso, o Volta Redonda acabou impactado e foi rebaixado para a Série B da competição.

O Voltaço lutava contra o clube de Saquarema na última rodada pela permanência, porém, com a recuperação dos pontos, a equipe do Sul Fluminense passa a não ter mais chances de se livrar da queda para a Série B do torneio.

Faltando uma rodada para o fim da Taça Guanabara, Boavista, que tem oito pontos, ainda pode ser alcançado em pontuação pelo Volta Redonda, que tem cinco pontos, mas o clube do Sul Fluminense tem vantagem no número de vitórias, que é critério de desempate.

O clube do Vale do Aço não pode recorrer da decisão do TJD-RJ porque não está anexado ao processo como parte interessada. Uma reviravolta só poderia partir de Nova Iguaçu, Madureira e Bangu, times que estão anexados como terceiros interessados. O Boavista também tentou anular a perda de outros quatro pontos em outro processo, mas teve o pedido negado.