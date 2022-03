Estádio do FC Desna, clube da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, destruído por bombas russas - Divulgação/ Federação Ucraniana de Futebol

Publicado 11/03/2022 12:40

De acordo com a imprensa europeia, um bombardeio do exército russo na noite de quinta-feira atingiu o estádio do FC Desna, clube da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia (além de uma biblioteca). E a Federação Ucraniana de Futebol confirmou o ataque e apresentou fotos do local destruído.



Em seu site, a federação publicou o comunicado com uma ironia sobre o alvo dos russos: "Mais uma vez, os invasores de Moscou dispararam contra a infraestrutura militar mais perigosa da cidade - o estádio do time da cidade. Nas fotos, as consequências do bombardeio noturno", diz parte da nota da federação ucraniana.



Pelas imagens, é difícil até perceber que o estádio Yuri Gagarin possui um campo. Parte das arquibancadas foram totalmente destruídas. Na mesma nota divulgada, há uma promessa: "Mas conseguiremos reconstruir tudo isso, nos tornaremos mais fortes e melhores. E vocês, vizinhos, viverão com isso a vida toda. Vitória da verdade, vitória para a Ucrânia!".



A invasão da Rússia teve início em 24 de fevereiro e desde então a Ucrânia sofre com bombardeios em várias cidades do país. Os principais alvos dos russos são pontos chave da infraestrutura ucraniana, mas locais não militares também estão sofrendo ataques constantes.