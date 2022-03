Tite convocou a Seleção para compromissos das Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/03/2022 11:50 | Atualizado 11/03/2022 12:01

O técnico Tite divulgou nesta sexta-feira a lista de 25 convocados que disputarão os dois últimos jogos da Seleção pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Apesar da expectativa, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, do Flamengo, e Nino, do Fluminense, não foram chamados para os duelos contra Chile e Bolívia.



As novidades na lista são Gabriel Martinelli, do Arsenal, convocado pela primeira vez, e os retornos de Richarlison, do Everton, e Arthur, da Juventus. Guilherme Arana, do Atlético-MG, também voltou a ser chamado na lateral esquerda, assim como Gabriel Magalhães, do Arsenal, para a zaga. Outro que retorna é Neymar, que ficou fora das últimas convocações por lesão no tornozelo esquerdo.



"Está sempre aberto, não está definido. Então faça mais com suas ações, do que falar. Quando digo que está aberto, também está para retornos", afirmou Tite em coletiva, também falando sobre as situações de Pedro, do Flamengo, e Raphael Veiga, do Palmeiras.

"Um dos aprendizados que o tempo tem me dado como técnico é não fechar possibilidades reais, que elas acontecem. Têm atletas de alto nível que vão se afirmando, se consolidando e evoluindo ao longo do tempo".

O Brasil enfrenta o Chile no dia 24 de março, no Maracanã, e depois encara a Bolívia na altitude de La Paz, dia 29.



Veja os convocados:



Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras);



Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid-ESP), Gabriel Magalhães(Arsenal-ING), Marquinhos (PSG-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING);

Laterais: Dani Alves (Barcelona-ESP), Danilo (Juventus-ITA), Alex Telles (Manchester United-ING) e Guilherme Arana (Atlético-MG);



Meio-campistas: Arthur (Juventus-ITA), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Casemiro (Real Madrid-ESP), Fabinho (Liverpool-ING), Fred (Manchester United-ING), Lucas Paquetá (Lyon-FRA) e Philippe Coutinho (Aston Villa-ING);

Atacantes: Antony (Ajax-HOL), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Neymar (PSG-FRA), Raphinha (Leeds-ING), Richarlison (Everton-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP) e Vinicius Júnior (Real Madrid-ESP).