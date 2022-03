Neymar não vive bom momento pelo PSG - AFP

Neymar não vive bom momento pelo PSGAFP

Publicado 11/03/2022 20:15

Rio - Durante o debate no programa, o jornalista falou sobre o restante de temporada do PSG, equipe de Neymar, já que o time foi eliminado na Champions League para o Real Madrid e também já não disputa mais a Copa da França, sobrou apenas a Ligue 1, onde o clube tem o título bem encaminhado. Segundo Rizek, este restante de temporada apático do time francês pode influenciar o jogador a relaxar demais.



- Em julho vem as férias do Neymar, e o recomeço de temporada europeia. É o que temos do Neymar até a Copa do Mundo, o que me preocupa agora são as férias. O Neymar esse ano de Copa hein, dá um aninho fora de Ibiza, fora das baladas só esse ano. Mais academia, menos Ibiza (...) Só esse ano mais whey protein menos cerveja, só esse ano de Copa do Mundo (...) Férias à la Cristiano Ronaldo.



Vale lembra que, em outubro do ano passado, Neymar concedeu entrevista ao portal 'DAZN' e afirmou que não deve disputar mais Copas do Mundo após a edição do Qatar, em 2022, por não saber se terá 'condições de aguentar o futebol'. O jogador do PSG, falou que o aspecto mental passa por essa afirmação.