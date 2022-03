Caio Ribeiro - Reprodução

Caio RibeiroReprodução

Publicado 11/03/2022 18:37

Caio Ribeiro mandou mensagens positivas para o ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. Durante o programa Tá na Área, o ex-jogador que recentemente venceu uma luta contra o câncer, se solidarizou com o atual momento de Dinamite, que no final do ano passado foi diagnosticado com tumores durante um período em que esteve hospitalizado.



No final de 2021, Dinamite precisou ser submetido a uma cirurgia não invasiva para desobstrução do intestino. Ele recebeu alta hospitalar no dia 31 de dezembro. Em janeiro deste ano, Dinamite revelou que foi diagnosticado com tumores intestino.



Ao ser exibida uma matéria falando sobre o processo de criação de uma estátua em homenagem ao ídolo Cruzmaltino, o comentarista do Grupo Globo desejou uma boa recuperação do câncer ao ex-atacante:



"É uma iniciativa legal dos torcedores. O maior patrimônio de um clube de futebol é sua torcida. Estão homenageando genuinamente em vida o maior ídolo do clube. E eu queria aproveitar porque ainda não consegui falar com o Roberto. (...) Quero mandar um beijo e enviar toda a força para ele. Um beijo gigante. Ele está passando por um tratamento que eu venci recentemente. Tem dias mais chatinhos, dias que desanimamos... Mas, tenho certeza que, assim como o Dinamite fez em toda a sua carreira, ele vai passar por essa dificuldade cheio de saúde", falou Caio Ribeiro.

Em setembro do ano passado, Caio Ribeiro anunciou que tinha sido diagnosticado com Linfoma de Hodgkin na cabeça. Em outubro do mesmo ano, o ex-jogador informou que estava livre da doença.